Des policiers montent la garde sur le site de l'incendie qui a ravagé le bar Le Constellation à Crans-Montana le 1er janvier 2026.

TRAGEDIE NOCTURNE

9 janvier 2026

Incendie du Constellation à Crans-Montana : enquête judiciaire, failles de sécurité et zones d’ombre autour d’un drame national

Une semaine après l’incendie meurtrier du bar-discothèque Le Constellation, à Crans-Montana, la Suisse est toujours sous le choc. Tandis que l’hommage aux victimes s’est tenu dans une atmosphère de recueillement, l’enquête judiciaire progresse rapidement, mettant au jour un établissement déjà fragilisé par des condamnations pénales, des manquements à la sécurité et un climat familial et financier trouble. Le gérant, Jacques Moretti, est désormais en détention préventive.

Emmanuel Cahour