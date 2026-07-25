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25 juillet 2026
Immobilier de luxe : où un million de dollars achète le moins de mètres carrés
Combien de mètres carrés peut-on encore acheter avec un million de dollars dans les grandes métropoles mondiales ? Le dernier rapport de Knight Frank met en lumière les villes où l'immobilier de luxe atteint des sommets, avec Monaco loin devant le reste du monde.
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THEMATIQUESSociété
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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