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Blurred backgroundLes villes les plus chères pour l'immobilier.
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WORLD IN MAPS

25 juillet 2026

Immobilier de luxe : où un million de dollars achète le moins de mètres carrés

Combien de mètres carrés peut-on encore acheter avec un million de dollars dans les grandes métropoles mondiales ? Le dernier rapport de Knight Frank met en lumière les villes où l'immobilier de luxe atteint des sommets, avec Monaco loin devant le reste du monde.

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World in Maps , société , Immobilier , Monaco , Hong-Kong , Londres , Singapour , Genève

THEMATIQUES

Société
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