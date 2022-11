Immigration : l’immense bal des faux-culs

Une militante de l'ONG SOS Méditerranée lors d'un "die-in" qui se déroule sur le Vieux-Port de Marseille, le 29 août 2020, pour exiger la libération par les autorités italiennes du navire Ocean Viking.

Atlantico : Alors que les propos du député RN dans l’hémicycle « qu’il retourne en Afrique » continuent de faire polémique, notamment au sein de la majorité, la question de fond n’est que peu abordée. Au même moment, l’Ocean Viking bloqué en mer, SOS Méditerranée appelle à l’aide la France, l’Espagne et la Grèce. N’y-a-t-il pas une forme d’hypocrisie sur ce sujet, alors que personne n’est volontaire pour accueillir les bateaux de SOS Méditerranée ?

Drieu Godefridi : La France ne mesure pas le ridicule du spectacle qu’elle offre dans les médias internationaux. J’ai regardé avec soin les images de l’intervention de ce député RN apostrophant un député de la ‘NUPES’. Le député RN demande que les personnes interceptées en Méditerranée par le navire Ocean Viking soient ramenées à leur point d’origine, c’est-à-dire en Afrique. So what ? Si grande est la domination de la gauche sur les médias français que l’apostrophe du député RN devient une sorte d’affaire d’État. Or, ramener un clandestin intercepté en pleine mer à son point d’origine n’a rien de choquant. En réalité, ce fut la politique de l’Europe depuis la nuit des temps jusqu’en 2012, quand fut rendu l’arrêt Hirsi Jamaa and Others v. Italy. L’arrêt Hirsi stipule que les États européens ont l'obligation d’emmener les clandestins interceptés en Méditerranée — fût-ce à quelques centaines de mètres des côtes africaines — sur le territoire européen. De telle façon qu'ils puissent introduire une demande individuelle d'asile. Tandis que la Convention européenne des droits de l’homme fut conçue, en 1955, pour protéger les droits des Européens, et qu’aucune espèce de ‘droit d’asile’ n’y est même stipulé, en l’espace de quelques années la Cour européenne des droits de l’homme a façonné un monstre jurisprudentiel au terme duquel toute personne interceptée doit être amenée sur le sol européen — que, de facto, elle ne quittera plus jamais, à moins que le caprice ne lui en prenne. Il n’est pas absurde, moins encore ‘raciste’, de soutenir qu’il serait sage d’en revenir à une conception plus rationnelle, conforme à la lettre et l’esprit de la convention européenne, de l’asile et de la migration.

L'outrance du RN et l'instrumentalisation du terme "racisme" par la Nupes sont-elles permises, justement, par cette hypocrisie ?

Des députés d’extrême gauche, il y en a dans la plupart des pays d’Europe. Mais il faut reconnaître aux députés de la NUPES une sorte de préséance dans le folklore barnumesque. La manipulation grossière consistant à taxer de racisme un député parce qu’il répond à un autre député sur un sujet d’une brûlante actualité, n’est possible que parce que la NUPES — qui ne représente pas grand-chose, dans l’opinion —bénéficie d’une permanente caisse de résonance médiatique, tendant à conférer aux prestations pittoresques de la NUPES un parfum de normalité. Le débat sur l’asile mérite mieux que ces postures et éructations stériles. Dans son rapport sur les risques 2017, l’agence européenne FRONTEX soulignait déjà que la jurisprudence délirante de la Cour de Strasbourg fait la fortune des passeurs et mafias esclavagistes en l’Afrique : ‘toutes les parties impliquées dans opérations de sauvetage en en Méditerranée aident involontairement les criminels à atteindre à atteindre leurs objectifs à moindre coût, à renforcer leur modèle d'affaires en augmentant les chances de succès. Les migrants et les réfugiés — encouragés par les récits de ceux qui ont réussi le passage — tentent la traversée périlleuse, car ils sont conscients de et comptent sur l'aide humanitaire pour atteindre l'UE.’ (page 32)

Comment en sommes-nous arrivés à cette situation ?

Nos lecteurs doivent comprendre que les grands débats nationaux sur l’asile et la migration sont essentiellement des postures, dès lors qu’asile et migration sont intégralement régis par la jurisprudence extrémiste, radicale et maximaliste de la Cour de Strasbourg. Or, cette jurisprudence l’emporte sur le droit français. Quand la Cour de Strasbourg a parlé, eh bien l’Assemblée nationale n’a plus qu’à se taire : c’est la réalité du système juridique européen. Tout clandestin sait que s’il est intercepté en Méditerranée sans papier, on doit l’amener en Europe sur simple demande (et même s’il ne le demande pas). Ce qui signifie que nous vivons dans un régime ‘open borders’, de frontières ouvertes. Non seulement en fait, mais en droit. Le pouvoir des États ne s’exerce plus qu’à la marge — et toujours sous la menace d’un nouveau recours devant la juridiction européenne des droits de l’homme.

Quand un juge américain est nommé à la Cour suprême des États-Unis, s’engage un vaste débat public et on examine le passé du juge pressenti dans ses moindres détails. Il n’est pas une opinion qu’il n’ait émise, pas une décision qu’il ait rédigée, qui ne soit passée au crible de la critique démocratique et parlementaire. Rien de tel en Europe. Pourriez-vous citer le nom d’un seul juge à la Cour de Strasbourg ou la Cour de Luxembourg ?

