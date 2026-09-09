NEGOCIATIONS EUROPEENNES
9 septembre 2026
Immigration incontrôlée : quand le reste de l'Europe n'attend plus la France pour réagir
Le 4 septembre à Copenhague, le Danemark, la Grèce, l'Autriche, l'Allemagne et les Pays-Bas ont annoncé leur intention de négocier, d'ici le 1er janvier 2027, un accord avec un pays tiers hors Union européenne pour y transférer les migrants déboutés du droit d'asile. La France, elle, reste totalement à l'écart de cette initiative à cinq. Patrick Stefanini, spécialiste des politiques migratoires et ancien préfet, décrypte pour Atlantico les raisons de ce retrait français, la solidité juridique du dispositif envisagé et les limites pratiques auxquelles il risque de se heurter, de l'Algérie au précédent albanais de Giorgia Meloni.
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Patrick Stefanini est un haut fonctionnaire français, membre du Conseil d'État et ancien directeur général des services de la région Île-de-France. Sa carrière se situe entre l'administration et la politique. Diplômé de l'ENA en 1979, il soutient Chirac avant de devenir un proche conseiller d'Alain Juppé lorsque ce dernier est entré à Matignon en 1995. Il s'est démarqué notamment lors de batailles électorales réputées difficiles ; il fut ainsi l'artisan de la victoire de Jacques Chirac à la présidentielle en 1995, de celle de Valérie Pécresse aux élections régionales de 2015, avant donc de conduire François Fillon à la victoire de la primaire, fin 2016. En mars 2017, il renonce à ses fonctions de directeur de campagne de François Fillon. Patrick Stefanini est directeur de campagne de Valérie Pécresse dans le cadre de l'élection présidentielle de 2022.
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Patrick Stefanini est un haut fonctionnaire français, membre du Conseil d'État et ancien directeur général des services de la région Île-de-France. Sa carrière se situe entre l'administration et la politique. Diplômé de l'ENA en 1979, il soutient Chirac avant de devenir un proche conseiller d'Alain Juppé lorsque ce dernier est entré à Matignon en 1995. Il s'est démarqué notamment lors de batailles électorales réputées difficiles ; il fut ainsi l'artisan de la victoire de Jacques Chirac à la présidentielle en 1995, de celle de Valérie Pécresse aux élections régionales de 2015, avant donc de conduire François Fillon à la victoire de la primaire, fin 2016. En mars 2017, il renonce à ses fonctions de directeur de campagne de François Fillon. Patrick Stefanini est directeur de campagne de Valérie Pécresse dans le cadre de l'élection présidentielle de 2022.