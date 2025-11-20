MODELE DANOIS

20 novembre 2025

Immigration : après avoir durci la législation de son pays, la PM social démocrate Danoise cherche à influencer le reste de l’Europe

Mette Frederiksen, pourtant sociale-démocrate, est devenue l’architecte de l’une des politiques migratoires les plus strictes d’Europe. Un modèle danois désormais revendiqué par plusieurs gouvernements, malgré de vives critiques sur les droits humains.