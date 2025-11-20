POLITIQUE
Danemark. (Image d'illustration)

Danemark. (Image d'illustration)

© Reuters

MODELE DANOIS

20 novembre 2025

Immigration : après avoir durci la législation de son pays, la PM social démocrate Danoise cherche à influencer le reste de l’Europe

Mette Frederiksen, pourtant sociale-démocrate, est devenue l’architecte de l’une des politiques migratoires les plus strictes d’Europe. Un modèle danois désormais revendiqué par plusieurs gouvernements, malgré de vives critiques sur les droits humains.

Photo of Mette Wiggen
Mette Wiggen Go to Mette Wiggen page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Danemark , Mette Frederiksen , asile , expulsions , immigration , Union européenne , Italie , Giorgia Meloni

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Mette Wiggen image
Mette Wiggen

Maître de conférences, School of Politics and International Studies, Université de Leeds

