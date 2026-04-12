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Les étoiles. (Image d'illustration)
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AUX ORIGINES

12 avril 2026

Il y a des milliers d'années, l’homme décida de lever les yeux et d'observer le ciel

De l’objet interstellaire 3I/ATLAS aux peintures de Lascaux, l’observation du ciel traverse toute l’histoire humaine. Entre survie, curiosité et imagination, elle éclaire autant notre passé que notre futur.

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MOTS-CLES

astronomie , étoiles , voie lactée , Archéologie , paléontologie , ATLAS , grotte de Lascaux

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Carlos Rafael Burguete Prieto image
Carlos Rafael Burguete Prieto

Chercheur et docteur en archéologie, Université Complutense de Madrid


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