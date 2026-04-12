AUX ORIGINES

12 avril 2026

Il y a des milliers d'années, l’homme décida de lever les yeux et d'observer le ciel

De l’objet interstellaire 3I/ATLAS aux peintures de Lascaux, l’observation du ciel traverse toute l’histoire humaine. Entre survie, curiosité et imagination, elle éclaire autant notre passé que notre futur.