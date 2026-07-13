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Vantablack sur du papier d'aluminium, illustrant sa capacité à effacer la texture visuelle des objets.
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QUETE DU NOIR ABSOLU

13 juillet 2026

Il est désormais possible de créer la couleur noire la plus intense jamais connue 

Du charbon de bois des premières peintures rupestres aux nanomatériaux capables d’absorber presque toute la lumière, la quête du noir absolu traverse l’histoire humaine. Aujourd’hui, grâce aux avancées des nanotechnologies et à l’inspiration de la nature, les scientifiques créent des surfaces ultra-noires aux propriétés étonnantes, déjà utilisées dans l’astronomie, l’électronique ou l’industrie.

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MOTS-CLES

couleur , noir , nature , oiseaux , science , Art , Pigments , spectre , spectre lumineux , charbon de bois , quête du noir absolu , peintures , tableaux , ultra-noir

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Antonios Kelarakis
Professeur en polymères et nanomatériaux

Antonios Kelarakis est maître de conférences en polymères et nanomatériaux, Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales, Université du Lancashire

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