QUETE DU NOIR ABSOLU
13 juillet 2026
Il est désormais possible de créer la couleur noire la plus intense jamais connue
Du charbon de bois des premières peintures rupestres aux nanomatériaux capables d’absorber presque toute la lumière, la quête du noir absolu traverse l’histoire humaine. Aujourd’hui, grâce aux avancées des nanotechnologies et à l’inspiration de la nature, les scientifiques créent des surfaces ultra-noires aux propriétés étonnantes, déjà utilisées dans l’astronomie, l’électronique ou l’industrie.
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Antonios Kelarakis est maître de conférences en polymères et nanomatériaux, Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales, Université du Lancashire
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Antonios Kelarakis est maître de conférences en polymères et nanomatériaux, Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales, Université du Lancashire