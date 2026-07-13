QUETE DU NOIR ABSOLU

Il est désormais possible de créer la couleur noire la plus intense jamais connue

Du charbon de bois des premières peintures rupestres aux nanomatériaux capables d’absorber presque toute la lumière, la quête du noir absolu traverse l’histoire humaine. Aujourd’hui, grâce aux avancées des nanotechnologies et à l’inspiration de la nature, les scientifiques créent des surfaces ultra-noires aux propriétés étonnantes, déjà utilisées dans l’astronomie, l’électronique ou l’industrie.