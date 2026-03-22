ET PENDANT CE TEMPS-LA

22 mars 2026

L’IA va-t-elle achever la démocratie ou la sauver ?

Entre promesse de transparence et risque de technocratie, l’irruption de l’intelligence artificielle dans la vie publique et politique ne relève plus de la science-fiction. Des expérimentations au Japon et en Albanie révèlent une mutation en cours : outil de lutte contre la corruption pour les uns, symptôme d’une défiance démocratique pour les autres, l’IA oscille entre levier d’efficacité et facteur d’érosion politique. Derrière l’effet d’annonce, une question s’impose déjà : peut-elle renforcer la démocratie sans en vider le sens ?