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Sophie, un robot utilisant l'intelligence artificielle de Hanson Robotics, échange avec un visiteur lors du Sommet mondial AI for Good de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève, le 8 juillet 2025. (Image d'illustration)
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ET PENDANT CE TEMPS-LA

22 mars 2026

L’IA va-t-elle achever la démocratie ou la sauver ?

Entre promesse de transparence et risque de technocratie, l’irruption de l’intelligence artificielle dans la vie publique et politique ne relève plus de la science-fiction. Des expérimentations au Japon et en Albanie révèlent une mutation en cours : outil de lutte contre la corruption pour les uns, symptôme d’une défiance démocratique pour les autres, l’IA oscille entre levier d’efficacité et facteur d’érosion politique. Derrière l’effet d’annonce, une question s’impose déjà : peut-elle renforcer la démocratie sans en vider le sens ?

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Photo of Emmanuel Goffi
Fabrice Epelboin Go to Fabrice Epelboin page et Emmanuel Goffi Go to Emmanuel Goffi page

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , société , High-tech , nouvelles technologies , innovation , démocratie , Albanie , Japon , Grok , chatGPT

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

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Emmanuel Goffi

Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale

et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.

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