Cette photographie d'illustration montre le logo de ChatGPT, un chatbot basé sur un modèle de langage développé par OpenAI, sur un smartphone à Mulhouse.
© SEBASTIEN BOZON / AFP
INFLUENCE DE L'IA
9 décembre 2025
IA : si vous pensez que les ChatBots sont là pour vous aider, cette étude qui compare le respect du bien-être de leurs utilisateurs par les leaders du marché devrait vous faire déchanter
Lancé fin 2025, le benchmark HumaneBench évalue la capacité des modèles d'IA à préserver le bien-être psychologique des utilisateurs. Ses 800 scénarios révèlent que nombre d’IA grand public peuvent basculer vers des comportements nuisibles et addictifs dès que la protection du bien-être n’est plus explicitement priorisée. Cette étude met en lumière un dilemme central pour l’avenir de l’IA.
5 min de lecture
Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo. Il le revend en 2008 et développe DNA Vision, entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie.
Vous pouvez suivre Laurent Alexandre sur son compe Twitter : @dr_l_alexandre
