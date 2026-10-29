RUPTURE

IA : quand les découvertes scientifiques deviennent un processus industrialisé

OpenAI revendique trois nouvelles percées en mathématiques : deux résolutions complètes, la conjecture du lissage local et la réfutation de l’hypothèse ETH, ainsi qu’une avancée partielle sur le problème de Yang-Mills. Ces résultats sont encore en cours d’examen par des groupes de chercheurs indépendants. Ils s’appuient sur Lean, un langage de preuve vérifiable par la machine. Ces annonces s’inscrivent dans une accélération spectaculaire : dix résultats inédits en août, une preuve sur les équations de Navier-Stokes en septembre, puis plus de 700 manuscrits mathématiques publiés début octobre. Pour Thomas Solignac, spécialiste de l’intelligence artificielle, le basculement est profond : le travail patient de la démonstration devient délégable à la machine, et le génie scientifique devient en partie un produit industriel. Avec, pour l’Europe, un risque majeur de décrochage.