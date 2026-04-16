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Les Big Tech laissent les startups et les investisseurs prendre tous les risques, pour mieux récupérer les fruits de leurs efforts une fois la technologie mature.
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A QUI IRONT LES MILLIARDS ?

16 avril 2026

IA : quand le piège tendu par Microsoft, Amazon et Apple se referme sur Anthropic et OpenAI

Depuis l’émergence de ChatGPT, Amazon et Microsoft jouent une partie d’échecs en sept dimensions. Leur objectif ? Dominer l’intelligence artificielle sans en assumer les risques. Voici comment elles procèdent.

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MOTS-CLES

chatGPT , Amazon , Microsoft , Anthropic , OpenIA , Intelligence Artificielle , Big Tech

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A PROPOS DES AUTEURS
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Brivael Le Pogam

Brivael Le Pogam est co-fondateur d’Argil (Créer des vidéos captivantes grâce à l'IA).