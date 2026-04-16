A QUI IRONT LES MILLIARDS ?
16 avril 2026
IA : quand le piège tendu par Microsoft, Amazon et Apple se referme sur Anthropic et OpenAI
Depuis l’émergence de ChatGPT, Amazon et Microsoft jouent une partie d’échecs en sept dimensions. Leur objectif ? Dominer l’intelligence artificielle sans en assumer les risques. Voici comment elles procèdent.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Brivael Le Pogam est co-fondateur d’Argil (Créer des vidéos captivantes grâce à l'IA).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Brivael Le Pogam est co-fondateur d’Argil (Créer des vidéos captivantes grâce à l'IA).