A QUI IRONT LES MILLIARDS ?

16 avril 2026

IA : quand le piège tendu par Microsoft, Amazon et Apple se referme sur Anthropic et OpenAI

Depuis l’émergence de ChatGPT, Amazon et Microsoft jouent une partie d’échecs en sept dimensions. Leur objectif ? Dominer l’intelligence artificielle sans en assumer les risques. Voici comment elles procèdent.