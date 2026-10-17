LA BATAILLE MONDIALE DE L'IA

IA : pourquoi la chute de Mistral sur OpenRouter ne raconte qu’une partie de l’histoire

La chute de Mistral en parts de marché sur OpenRouter, face à la montée en puissance des modèles chinois, alimente les critiques contre le champion français de l'IA. Mais ce recul masque une réalité plus nuancée : ses usages progressent et sa stratégie économique évolue.