LA BATAILLE MONDIALE DE L'IA
17 octobre 2026
IA : pourquoi la chute de Mistral sur OpenRouter ne raconte qu’une partie de l’histoire
La chute de Mistral en parts de marché sur OpenRouter, face à la montée en puissance des modèles chinois, alimente les critiques contre le champion français de l'IA. Mais ce recul masque une réalité plus nuancée : ses usages progressent et sa stratégie économique évolue.
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THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.
Xavier Martin est spécialiste de l'IA. Il s'exprime sous pseudo.
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A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.
Xavier Martin est spécialiste de l'IA. Il s'exprime sous pseudo.