POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le logo de Mistral est visible lors de la conférence « ALL IN 2026 » au Palais des congrès de Montréal, à Québec, le 17 septembre 2026. « ALL IN » est le plus important événement canadien consacré à l’intelligence artificielle et aux technologies. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

LA BATAILLE MONDIALE DE L'IA

17 octobre 2026

IA : pourquoi la chute de Mistral sur OpenRouter ne raconte qu’une partie de l’histoire

La chute de Mistral en parts de marché sur OpenRouter, face à la montée en puissance des modèles chinois, alimente les critiques contre le champion français de l'IA. Mais ce recul masque une réalité plus nuancée : ses usages progressent et sa stratégie économique évolue.

Photo of Fabrice Epelboin
Photo of Xavier Martin
Fabrice Epelboin Go to Fabrice Epelboin pageetXavier Martin Go to Xavier Martin page

9 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Inteligence artificielle , Mistral AI , OpenRouteur , Big Tech

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice Epelboin image
Fabrice Epelboin
Entrepreneur, spécialiste des médias sociaux. Enseignant à Sciences Po

Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.

Xavier Martin image
Xavier Martin

Xavier Martin est spécialiste de l'IA. Il s'exprime sous pseudo.

Populaires

1Elon Musk a dévoilé la Tesla Roadster, sa première voiture volante
2La France en manque d’impôts ? Les 7 arguments qui démentent la théorie budgétaire LFI-Zucman-Piketty et consorts
3Emmanuel Macron se rend à Céline Dion, Jean-Jacques Goldman pépérise à Paris, Leonardo DiCaprio s’empâte à Hawaï; Patrick Bruel essuie une nouvelle tempête, Shakira part en guerre contre Gerard Piqué; Jennifer Lopez se rapproche de l’ex de Nicole Kidman
4Nouvelle « idole » des jeunes ? Ni Geffray, ni Nuñez, les lycéens réclament Sébastien Lecornu
5Malgré des cyber attaques en série, les députés ne trouvent pas le temps de voter la loi NIS2 pour protéger la France
6Et si la seule réponse efficace pour répondre à la colère et à l’angoisse des gilets jaunes était… la liberté
7Quand Pékin fait payer ses milliardaires : la "prospérité commune", aveu de faillite des collectivités locales