POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le président américain Donald Trump s'exprime lors de la conférence politique 2026 de la Faith & Freedom Coalition au Washington Hilton, à Washington (D.C.), le 26 juin 2026.
See image caption
See copyright

NOUVELLE DONNE

3 juillet 2026

IA au forceps : ce nouvel ordre mondial que l'administration Trump fait émerger

Privée des technologies de pointe par Washington et talonnée par l'autonomie chinoise, l'Europe fait face à une fragmentation du numérique mondial. Pour ne pas devenir un simple marché captif, le continent doit impérativement troquer sa logique de régulation contre une véritable puissance industrielle.

Photo of Julien Pillot
Photo of Vincent Susplugas
Julien Pillot Go to Julien Pillot page et Vincent Susplugas Go to Vincent Susplugas page

22 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

IA , Intelligence Artificielle , Donald Trump , Ordre mondial

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Julien Pillot image
Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

Vincent Susplugas image
Vincent Susplugas

Vincent Susplugas est ingénieur et expert en IA.

Populaires

1Volkswagen supprime jusqu'à 100 000 emplois : quand l'Europe découvre que sa transition vers l'électrique a été organisée au profit de la Chine
2De « Hamza la douane » du canal Saint-Martin aux tueurs de Louis, portrait d’une génération que la France est devenue incapable de gérer
3La rénovation thermique, ce dangereux mirage dans lequel s’est enfermée la France
4Budget 2027 : Bercy a missionné des experts indépendants pour redresser les comptes publics, Atlantico a posé la question aux siens
5La droite veut s’attaquer à l’assistanat pour se différencier du RN : et si elle passait largement à côté du vrai problème ?
65,4,3, 2… quand des volcans que les scientifiques pensent éteints depuis des milliers d’année se réveillent sans prévenir
7Prise de muscle, anti-âge ou perte de graisse : pourquoi la vente de peptides au marché noir faire courir plus de risques au femmes qu’aux hommes