NOUVELLE DONNE
3 juillet 2026
IA au forceps : ce nouvel ordre mondial que l'administration Trump fait émerger
Privée des technologies de pointe par Washington et talonnée par l'autonomie chinoise, l'Europe fait face à une fragmentation du numérique mondial. Pour ne pas devenir un simple marché captif, le continent doit impérativement troquer sa logique de régulation contre une véritable puissance industrielle.
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THEMATIQUESTech & IA
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau
Vincent Susplugas est ingénieur et expert en IA.
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Vincent Susplugas est ingénieur et expert en IA.