MAG
14 juillet 2026
IA : et maintenant, la course aux assistants personnalisés
Les assistants IA sont annoncés comme la prochaine grande révolution du numérique. Plus autonomes que les chatbots, ils pourraient simplifier notre quotidien… à condition de relever d'importants défis techniques, éthiques et sécuritaires.
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MOTS-CLEStech , Intelligence Artificielle , chatbots , assistants IA , course , entreprises , mémoire , contexte
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici
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