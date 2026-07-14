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Cette photographie d'illustration montre le logo de ChatGPT, un chatbot basé sur un modèle de langage développé par OpenAI, sur un smartphone à Mulhouse.
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MAG

14 juillet 2026

IA : et maintenant, la course aux assistants personnalisés

Les assistants IA sont annoncés comme la prochaine grande révolution du numérique. Plus autonomes que les chatbots, ils pourraient simplifier notre quotidien… à condition de relever d'importants défis techniques, éthiques et sécuritaires.

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MOTS-CLES

tech , Intelligence Artificielle , chatbots , assistants IA , course , entreprises , mémoire , contexte

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A PROPOS DES AUTEURS
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Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici