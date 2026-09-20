IA et droits d’auteur : la bataille des copyrights fait rage des deux côtés de l’Atlantique

Cécile Vernudachi est avocate associée chez Anders Avocats (Paris), où elle conseille entreprises des services numériques et clients utilisateurs, dans le cadre de la structuration et la sécurisation de leurs offres, de leurs projets digitaux, IA et informatiques, en conseil comme en contentieux. Experte endroit du numérique, elle intervient sur les enjeux de conformité numérique (DORA, NIS2, RGPD, CRA…), de régulation de l'intelligence artificielle (AI Act) et de cybersécurité. Son approche allie expertise réglementaire et structuration contractuelle pour accompagner les organisations dans la maîtrise des risques liés aux obligations légales croissantes du secteur digital.