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Le logo de DeepSeek, une entreprise chinoise d'intelligence artificielle qui développe des modèles de langage open source, et le logo de ChatGPT, le chatbot d'intelligence artificielle d'OpenAI.
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CHOIX DIFFICILE

27 juillet 2026

IA chinoises ou américaines : lesquelles sont les moins dangereuses pour vos données comme pour notre souveraineté ?

Entre la domination hégémonique des géants américains et l'offensive open source des modèles chinois, l'Europe se retrouve prise au piège d'un étau technologique. Mais quel choix faire en tant qu'utilisateur ? Décryptage.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , Chine , Etats-Unis , géopolitique , Anthropic , Claude , Deepseek , open-source , open weight , souveraineté , accessibilité , Union-Européenne , rapport Draghi , colonie numérique , kill switch

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Bernard Benhamou
Secrétaire général de l'institut de la souveraineté numérique

Bernard Benhamou est secrétaire général de l’Institut de la Souveraineté Numérique (ISN). Il est aussi enseignant sur la gouvernance de l’Internet à l’Université Paris I-Panthéon Sorbonne. Il a exercé les fonctions de délégué interministériel aux usages de l’Internet auprès du ministère de la Recherche et du ministère de l’Économie numérique (2007-2013). Il y a fondé le portail Proxima Mobile, premier portail européen de services mobiles pour les citoyens. Il a coordonné la première conférence ministérielle européenne sur l’Internet des objets lors de la Présidence Française de l’Union européenne de 2008. Il a été le conseiller de la Délégation Française au Sommet des Nations unies sur la Société de l’Information (2003-2006). Il a aussi créé les premières conférences sur l’impact des technologies sur les administrations à l’Ena en 1998. Enfin, il a été le concepteur de « Passeport pour le Cybermonde », la première exposition entièrement en réseau créée à la Cité des Sciences et de l’Industrie en 1997.

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