EURO-JALOUSIES ?
12 octobre 2026
IA : avis de tempête européenne sur Mistral ?
Reprocher au nucléaire français d’être un handicap écologique, tout en migrant vers des modèles chinois dont le bilan carbone n’a rien d’exemplaire : la décision d’Ecosia d’abandonner Mistral révèle moins une faiblesse technologique qu’une vieille fracture franco-allemande, visible aussi bien sur le char du futur que sur l’énergie. Reste une question gênante que ni Paris ni Berlin ne veulent vraiment trancher, peut-on construire une souveraineté numérique européenne quand les intérêts industriels des deux pays ne s’alignent jamais ?
26 min de lecture
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau
Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
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Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.