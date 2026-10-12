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Le logo de Mistral est visible lors de la conférence « ALL IN 2026 » au Palais des congrès de Montréal, à Québec, le 17 septembre 2026. « ALL IN » est le plus important événement canadien consacré à l’intelligence artificielle et aux technologies.
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EURO-JALOUSIES ?

12 octobre 2026

IA : avis de tempête européenne sur Mistral ?

Reprocher au nucléaire français d’être un handicap écologique, tout en migrant vers des modèles chinois dont le bilan carbone n’a rien d’exemplaire : la décision d’Ecosia d’abandonner Mistral révèle moins une faiblesse technologique qu’une vieille fracture franco-allemande, visible aussi bien sur le char du futur que sur l’énergie. Reste une question gênante que ni Paris ni Berlin ne veulent vraiment trancher, peut-on construire une souveraineté numérique européenne quand les intérêts industriels des deux pays ne s’alignent jamais ?

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MOTS-CLES

tech , Intelligence Artificielle , mistral , europe , Allemagne , Ecosia , Chine , coopération franco-allemande , Souveraineté numérique , énergie nucléaire , stratégie industrielle

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A PROPOS DES AUTEURS
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Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

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Thierry Berthier

Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.

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