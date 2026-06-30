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Blurred backgroundIntelligence Artificielle. (Image d'illustration)
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SOUVERAINETE STRATEGIQUE

30 juin 2026

IA : après les restrictions de modèles, les autorisations à la tête du client ou l'arbitraire made in Washington

Cloud Act, loi FISA, "kill switch" sur les IA américaines : derrière la décision néerlandaise de bloquer un rachat technologique se cache un arsenal juridique américain bien plus redoutable qu'on ne l'imagine. Avec 80 % de ses technologies venues d'ailleurs, l'Europe joue gros et la régulation seule ne suffira jamais sans champions industriels capables de l'imposer.

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MOTS-CLES

géopolitique , IA , Intelligence Artificielle , souveraineté stratégique , numérique , Union-Européenne , Etats-Unis , Cloud Act

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Bernard Benhamou
Secrétaire général de l'institut de la souveraineté numérique

Bernard Benhamou est secrétaire général de l’Institut de la Souveraineté Numérique (ISN). Il est aussi enseignant sur la gouvernance de l’Internet à l’Université Paris I-Panthéon Sorbonne. Il a exercé les fonctions de délégué interministériel aux usages de l’Internet auprès du ministère de la Recherche et du ministère de l’Économie numérique (2007-2013). Il y a fondé le portail Proxima Mobile, premier portail européen de services mobiles pour les citoyens. Il a coordonné la première conférence ministérielle européenne sur l’Internet des objets lors de la Présidence Française de l’Union européenne de 2008. Il a été le conseiller de la Délégation Française au Sommet des Nations unies sur la Société de l’Information (2003-2006). Il a aussi créé les premières conférences sur l’impact des technologies sur les administrations à l’Ena en 1998. Enfin, il a été le concepteur de « Passeport pour le Cybermonde », la première exposition entièrement en réseau créée à la Cité des Sciences et de l’Industrie en 1997.