NOUVELLE ERE
3 juillet 2026
IA : Anthropic veut se lancer dans l'industrie du médicament
En propulsant ses modèles généralistes Claude au cœur de la recherche préclinique, Anthropic s'attaque au marché colossal des sciences de la vie. Une offensive stratégique qui bouscule l'écosystème des biotechs et amorce la mutation de l'IA en partenaire incontournable de la médecine de demain.
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THEMATIQUESTech & IA
Jean-Emmanuel Bibault est cancérologue à Paris (HEGP - APHP) et professeur de médecine (Université Paris Cité). Il mène des recherches en IA appliquée à la cancérologie dans un laboratoire INSERM après avoir travaillé à Stanford en Californie. Il est auteur d’une centaine d’articles de recherche et du livre « 2014, l’Odyssée de la Médecine » (2023, Editions Equateurs) qui traite de l’IA en médecine.
Hervé JOUVES est Président de Hygie 31
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Jean-Emmanuel Bibault est cancérologue à Paris (HEGP - APHP) et professeur de médecine (Université Paris Cité). Il mène des recherches en IA appliquée à la cancérologie dans un laboratoire INSERM après avoir travaillé à Stanford en Californie. Il est auteur d’une centaine d’articles de recherche et du livre « 2014, l’Odyssée de la Médecine » (2023, Editions Equateurs) qui traite de l’IA en médecine.
Hervé JOUVES est Président de Hygie 31