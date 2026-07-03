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Cette photographie montre une figurine devant le logo de la société américaine de recherche et de sécurité en intelligence artificielle Anthropic, le 13 février 2026.
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NOUVELLE ERE

3 juillet 2026

IA : Anthropic veut se lancer dans l'industrie du médicament

En propulsant ses modèles généralistes Claude au cœur de la recherche préclinique, Anthropic s'attaque au marché colossal des sciences de la vie. Une offensive stratégique qui bouscule l'écosystème des biotechs et amorce la mutation de l'IA en partenaire incontournable de la médecine de demain.

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MOTS-CLES

Anthropic , Claude , Médicaments , IA , Intelligence Artificielle , Big Tech , médecine

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Emmanuel Bibault

Jean-Emmanuel Bibault est cancérologue à Paris (HEGP - APHP) et professeur de médecine (Université Paris Cité). Il mène des recherches en IA appliquée à la cancérologie dans un laboratoire INSERM après avoir travaillé à Stanford en Californie. Il est auteur d’une centaine d’articles de recherche et du livre « 2014, l’Odyssée de la Médecine » (2023, Editions Equateurs) qui traite de l’IA en médecine. 

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Hervé Jouves

Hervé JOUVES est Président de Hygie 31

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