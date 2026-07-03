IA : Anthropic veut se lancer dans l'industrie du médicament

Jean-Emmanuel Bibault est cancérologue à Paris (HEGP - APHP) et professeur de médecine (Université Paris Cité). Il mène des recherches en IA appliquée à la cancérologie dans un laboratoire INSERM après avoir travaillé à Stanford en Californie. Il est auteur d’une centaine d’articles de recherche et du livre « 2014, l’Odyssée de la Médecine » (2023, Editions Equateurs) qui traite de l’IA en médecine.