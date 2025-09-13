Nouveau mondeil y a 3 heures
Robotique intelligente
I Robot : La révolution vient à peine de commencer
Alors que Tesla mise son avenir sur ses robots Optimus et que la Chine multiplie les annonces dans le secteur, Unitree Robotics vise une IPO à 7 milliards de dollars. Un chiffre modeste comparé aux mastodontes de la tech, mais qui illustre l’accélération du marché des humanoïdes. Capables demain d’opérer avec plus de précision qu’un chirurgien, d’assister les personnes âgées ou de remplacer des métiers pénibles, ces robots pourraient bouleverser travail, santé et éducation. L’Europe, elle, reste spectatrice de cette révolution.