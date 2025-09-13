Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 30 août au 5 septembre

Nouveau mondeil y a 3 heures
Un homme serre la main d'un robot humanoïde d'Unitree Robotics lors de la Global Developer Conference, organisée par la Shanghai AI Industry Association, à Shanghai, le 21 février 2025. (Image d'illustration)
Un homme serre la main d'un robot humanoïde d'Unitree Robotics lors de la Global Developer Conference, organisée par la Shanghai AI Industry Association, à Shanghai, le 21 février 2025. (Image d'illustration) © HECTOR RETAMAL / AFP
Robotique intelligente

I Robot : La révolution vient à peine de commencer

Alors que Tesla mise son avenir sur ses robots Optimus et que la Chine multiplie les annonces dans le secteur, Unitree Robotics vise une IPO à 7 milliards de dollars. Un chiffre modeste comparé aux mastodontes de la tech, mais qui illustre l’accélération du marché des humanoïdes. Capables demain d’opérer avec plus de précision qu’un chirurgien, d’assister les personnes âgées ou de remplacer des métiers pénibles, ces robots pourraient bouleverser travail, santé et éducation. L’Europe, elle, reste spectatrice de cette révolution.

avec Laurent Alexandre
author imageLaurent Alexandre

Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo. Il le revend en 2008 et développe DNA Vision, entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie. 

