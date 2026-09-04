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Hyrox : ce phénomène fitness qui nous fait courir, mais gare aux risques

L’Hyrox connaît un succès grandissant auprès des amateurs de fitness, attirés par son format mêlant course et exercices de renforcement. Mais cette recherche de performance et d’intensité n’est pas sans risques, notamment lorsque l’entraînement est mal adapté au niveau de chacun.