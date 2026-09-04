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4 septembre 2026

Hyrox : ce phénomène fitness qui nous fait courir, mais gare aux risques

L’Hyrox connaît un succès grandissant auprès des amateurs de fitness, attirés par son format mêlant course et exercices de renforcement. Mais cette recherche de performance et d’intensité n’est pas sans risques, notamment lorsque l’entraînement est mal adapté au niveau de chacun.

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MOTS-CLES

Hyrox , Mode de vie , sport , performance , Compétition , intensité , mobilité , coaching

THEMATIQUES

Mode de vie
A PROPOS DES AUTEURS
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Arnaud Laize

Directeur de l'entreprise de rééducation sportive des personnes en surpoids Parangon et coach sportif.

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