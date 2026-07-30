CATASTROPHE

Huit mesures clés pour améliorer la gestion des risques d'incendie de forêt

Alors que les flammes progressaient vers le village de Bédar, dans la province d'Almería (Andalousie), le maire a donné l'ordre désespéré de faire sonner les cloches de l'église pour avertir les habitants. Cela n'a pas suffi. L'incendie de Los Gallardos, survenu le 9 juillet, a fait 13 morts et ravagé 7 000 hectares ; il s'agit du troisième incendie le plus meurtrier jamais enregistré en Espagne.