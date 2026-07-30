CATASTROPHE
30 juillet 2026
Huit mesures clés pour améliorer la gestion des risques d'incendie de forêt
Alors que les flammes progressaient vers le village de Bédar, dans la province d'Almería (Andalousie), le maire a donné l'ordre désespéré de faire sonner les cloches de l'église pour avertir les habitants. Cela n'a pas suffi. L'incendie de Los Gallardos, survenu le 9 juillet, a fait 13 morts et ravagé 7 000 hectares ; il s'agit du troisième incendie le plus meurtrier jamais enregistré en Espagne.
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MOTS-CLESEspagne , feux , crise , catastrophe , climat , bedar , alerte , nature , The Conversation Europe
THEMATIQUESEspagne
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur d'économie appliquée, Université de Saint-Jacques-de-Compostelle
Professeur d'économie de l'environnement, Université de York
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