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CATASTROPHE

30 juillet 2026

Huit mesures clés pour améliorer la gestion des risques d'incendie de forêt

Alors que les flammes progressaient vers le village de Bédar, dans la province d'Almería (Andalousie), le maire a donné l'ordre désespéré de faire sonner les cloches de l'église pour avertir les habitants. Cela n'a pas suffi. L'incendie de Los Gallardos, survenu le 9 juillet, a fait 13 morts et ravagé 7 000 hectares ; il s'agit du troisième incendie le plus meurtrier jamais enregistré en Espagne.

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MOTS-CLES

Espagne , feux , crise , catastrophe , climat , bedar , alerte , nature , The Conversation Europe

THEMATIQUES

Espagne
A PROPOS DES AUTEURS
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María-Luisa Chas-Amil
Professeur d'économie appliquée, Université de Saint-Jacques-de-Compostelle

Professeur d'économie appliquée, Université de Saint-Jacques-de-Compostelle

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Julia María Touza
Professeur d'économie de l'environnement, Université de York

Professeur d'économie de l'environnement, Université de York