ATLANTI-CULTURE
9 avril 2026
"Hommage à Sebastiao Salgado" : l’amour des hommes et de la terre en images, sublime
Mairie de Paris Hôtel de Ville. - 5 rue Lobau 75004 PARIS
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Fabienne Havet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Fabienne Havet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).