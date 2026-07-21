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Blurred backgroundJean-Marc Sylvestre nous a quitté ce lundi 21 juillet.
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HOMMAGE

21 juillet 2026

Hommage à Jean-Marc Sylvestre, l’homme qui aimait la liberté

Le fondateur et directeur de la publication d'Atlantico, Jean-Sébastien Ferjou, rend hommage à notre éditorialiste éco Jean-Marc Sylvestre décédé ce lundi 20 juillet des suites d'une longue maladie.

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MOTS-CLES

Jean-Marc Sylvestre , hommage , décès , liberté , journaliste

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.