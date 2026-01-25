POLITIQUE
Le Premier ministre Sébastien Lecornu écoute l'ancien président de la République, François Hollande lors des cérémonies commémorant le dixième anniversaire des attentats terroristes du 13 novembre 2015.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu écoute l'ancien président de la République, François Hollande lors des cérémonies commémorant le dixième anniversaire des attentats terroristes du 13 novembre 2015.

25 janvier 2026

Hollande, Lecornu : la primaire sauvage qui se dessine pour 2027 ?

La primaire dite de la « gauche unitaire », programmée le 11 octobre prochain sans La France insoumise, le PCF ni Place publique, ambitionne de faire émerger un candidat de rassemblement, mais peine encore à stabiliser son périmètre et ses figures. L’hypothèse d’une primaire informelle, fondée sur les sondages et les dynamiques de campagne, prend forme : François Hollande pourrait tenter un retour comme candidat de repli social-démocrate, tandis que Sébastien Lecornu s’installe progressivement comme option de stabilité au centre. La bataille pour la deuxième place pourrait se jouer bien avant le scrutin, dans une compétition diffuse entre candidatures concurrentes du « vote utile ».

Paul Cébille

Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.

