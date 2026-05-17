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Le livre "Histoire mondiale du Covid" de William Audureau est publié chez Allary Editions.
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ATLANTI-CULTURE

17 mai 2026

"Histoire mondiale du Covid" de William Audureau : indispensable pour démêler le vrai du faux de la pandémie de Covid-19

Le livre "Histoire mondiale du Covid" de William Audureau est publié chez Allary Editions.

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MOTS-CLES

William Audureau , histoire mondiale du Covid , Covid-19 , pandémie , crise sanitaire , virus , épidémie , vaccin , port du masque , gestes barrières , Chine , europe , États-Unis , coronavirus , santé publique , France

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Devevey pour Culture-Tops

Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 

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