ATLANTI-CULTURE
17 mai 2026
"Histoire mondiale du Covid" de William Audureau : indispensable pour démêler le vrai du faux de la pandémie de Covid-19
Le livre "Histoire mondiale du Covid" de William Audureau est publié chez Allary Editions.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).