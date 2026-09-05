LES RESEAUX DE L'ETAT
5 septembre 2026
Hier les Gracques, puis les Horaces et maintenant les Phrygiens : vingt ans de réseaux clandestins de fonctionnaires partisans et ce que cela dit de la neutralité de l’Etat
Des Gracques aux Horaces, les réseaux de hauts fonctionnaires engagés auprès des partis ne sont pas nouveaux. Leur essor révèle surtout l’affaiblissement du militantisme traditionnel et pose une question devenue centrale : celle de la transparence.
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A PROPOS DES AUTEURS
Ancien directeur de l'Institut d'études politiques de Lille.
Domaine d’enseignement : Administration et politiques publiques - Science politique
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Ancien directeur de l'Institut d'études politiques de Lille.
Domaine d’enseignement : Administration et politiques publiques - Science politique