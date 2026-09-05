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Un fonctionnaire au travail. (Image d'illustration)
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LES RESEAUX DE L'ETAT

5 septembre 2026

Hier les Gracques, puis les Horaces et maintenant les Phrygiens : vingt ans de réseaux clandestins de fonctionnaires partisans et ce que cela dit de la neutralité de l’Etat

Des Gracques aux Horaces, les réseaux de hauts fonctionnaires engagés auprès des partis ne sont pas nouveaux. Leur essor révèle surtout l’affaiblissement du militantisme traditionnel et pose une question devenue centrale : celle de la transparence.

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MOTS-CLES

Haut fonctionnaire , haute fonction publique , Neutralité , réseaux politiques , engagement politique

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Mathiot

Ancien directeur de l'Institut d'études politiques de Lille.

Domaine d’enseignement : Administration et politiques publiques - Science politique

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