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Des vacanciers profitent de la plage de Saint François à Ajaccio, en Corse, le 16 juillet 2025. (Image d'illustration)
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ATLANTICO BUSINESS

27 juillet 2026

Hausse des carburants : quelles destinations seront les gagnantes et les perdantes des déplacements contraints des français ?

La hausse des prix à la pompe continue d'impacter le budget des Français et notamment leurs choix de destinations de vacances. Petit panorama des gagnants et perdants.

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étude , vacances , destinations , Français , hausse des prix , Carburants , énergie , coût de la vie , ruraux , périurbains , camping , tourisme , France

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A PROPOS DES AUTEURS
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Rémi Branco
Chercheur associé à la fondation Jean Jaurès et élu du Lot

Rémi Branco est vice-président du conseil départemental du Lot et associé à la fondation Jean Jaurès. Il a également été chef de cabinet du ministre de l’Agriculture et porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll.

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