ATLANTICO BUSINESS
27 juillet 2026
Hausse des carburants : quelles destinations seront les gagnantes et les perdantes des déplacements contraints des français ?
La hausse des prix à la pompe continue d'impacter le budget des Français et notamment leurs choix de destinations de vacances. Petit panorama des gagnants et perdants.
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A PROPOS DES AUTEURS
Rémi Branco est vice-président du conseil départemental du Lot et associé à la fondation Jean Jaurès. Il a également été chef de cabinet du ministre de l’Agriculture et porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll.
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Rémi Branco est vice-président du conseil départemental du Lot et associé à la fondation Jean Jaurès. Il a également été chef de cabinet du ministre de l’Agriculture et porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll.