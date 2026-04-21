SOUVERAINETE
21 avril 2026
Haro sur X, à plat ventre face à Palantir : la France, ce Quichotte incapable de distinguer les monstres des moulins à vent numériques
Le chiffon brûle entre la France et le département de la justice des Etats-Unis au sujet de l'enquête sur le réseau social X du magnat Elon Musk, mais la France se tromperait-elle de combat ? Alors que les juges semblent prêts à faire du zèle contre un réseau social défendant la liberté d'expression, ils détournent l'attention du véritable problème : l'ampleur de sa profonde dépendance à l'égard d'entreprises et de services américains. Et en premier lieu ; la question du lien entre la DGSI et l'entreprise d'IA Palantir, pourtant bien plus pernicieux en matière de démocratie et de libertés fondamentales. Décryptage.
12 min de lecture
MOTS-CLESFrance , x , Elon musk , Palantir , entreprises , Etats-Unis , Donald Trump , souveraineté , convocation , démocratie
THEMATIQUESTech & IA
Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.
Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
Populaires
Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.
Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.