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Elon Musk, fondateur de SpaceX et de Tesla, s'exprime lors d'une réunion publique le 26 octobre 2024 à Lancaster, en Pennsylvanie.
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SOUVERAINETE

21 avril 2026

Haro sur X, à plat ventre face à Palantir : la France, ce Quichotte incapable de distinguer les monstres des moulins à vent numériques

Le chiffon brûle entre la France et le département de la justice des Etats-Unis au sujet de l'enquête sur le réseau social X du magnat Elon Musk, mais la France se tromperait-elle de combat ? Alors que les juges semblent prêts à faire du zèle contre un réseau social défendant la liberté d'expression, ils détournent l'attention du véritable problème : l'ampleur de sa profonde dépendance à l'égard d'entreprises et de services américains. Et en premier lieu ; la question du lien entre la DGSI et l'entreprise d'IA Palantir, pourtant bien plus pernicieux en matière de démocratie et de libertés fondamentales. Décryptage.

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MOTS-CLES

France , x , Elon musk , Palantir , entreprises , Etats-Unis , Donald Trump , souveraineté , convocation , démocratie

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

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Thierry Berthier

Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.