SOUVERAINETE

21 avril 2026

Haro sur X, à plat ventre face à Palantir : la France, ce Quichotte incapable de distinguer les monstres des moulins à vent numériques

Le chiffon brûle entre la France et le département de la justice des Etats-Unis au sujet de l'enquête sur le réseau social X du magnat Elon Musk, mais la France se tromperait-elle de combat ? Alors que les juges semblent prêts à faire du zèle contre un réseau social défendant la liberté d'expression, ils détournent l'attention du véritable problème : l'ampleur de sa profonde dépendance à l'égard d'entreprises et de services américains. Et en premier lieu ; la question du lien entre la DGSI et l'entreprise d'IA Palantir, pourtant bien plus pernicieux en matière de démocratie et de libertés fondamentales. Décryptage.