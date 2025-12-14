©
Des personnes de confession musulmane dans une salle de prière à Paris, le 7 septembre 2019.
SONDAGE IFOP
14 décembre 2025
Hamid Derrouich : "Il est urgent que les musulmans sortent d’une logique exclusivement défensive où chaque évocation de l’islam serait perçue comme une agression"
Après la publication du sondage Ifop sur le rapport des musulmans de France à l’islam, Hamid Derrouich plaide pour un débat lucide et nuancé.
8 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Hamid Derrouich est docteur en sciences politiques.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Hamid Derrouich est docteur en sciences politiques.