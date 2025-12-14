SONDAGE IFOP

14 décembre 2025

Hamid Derrouich : "Il est urgent que les musulmans sortent d’une logique exclusivement défensive où chaque évocation de l’islam serait perçue comme une agression"

Après la publication du sondage Ifop sur le rapport des musulmans de France à l’islam, Hamid Derrouich plaide pour un débat lucide et nuancé.