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Le fondateur du parti de gauche français La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, s’exprime lors d’un meeting de campagne à Lille, dans le nord de la France, le 19 mars 2026, en amont du second tour des élections municipales de 2026. (Image d'illustration)
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FOULES ET MANIPULATIONS

12 avril 2026

Gustave Le Bon, le psychologue français du XIXe siècle qui a théorisé la manipulation des foules, inspiré Hitler et qui permet de comprendre… Jean-Luc Mélenchon

Un siècle après Gustave Le Bon, sa lecture des foules reste d’une actualité troublante. Entre rhétorique politique, viralité numérique et polarisation, ses mécanismes d’influence semblent aujourd’hui amplifiés par les réseaux sociaux.

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MOTS-CLES

société , récupération politique , Gustave Le Bon , Jean Luc Mélenchon , discours politiques , foule , manipulations , psychologie

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Pascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).

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Matthieu Creson

Matthieu Creson, conférencier, enseignant et journaliste indépendant.

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