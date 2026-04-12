FOULES ET MANIPULATIONS
12 avril 2026
Gustave Le Bon, le psychologue français du XIXe siècle qui a théorisé la manipulation des foules, inspiré Hitler et qui permet de comprendre… Jean-Luc Mélenchon
Un siècle après Gustave Le Bon, sa lecture des foules reste d’une actualité troublante. Entre rhétorique politique, viralité numérique et polarisation, ses mécanismes d’influence semblent aujourd’hui amplifiés par les réseaux sociaux.
13 min de lecture
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
Matthieu Creson, conférencier, enseignant et journaliste indépendant.
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