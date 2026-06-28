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Le pape Léon XIV salue la foule à son arrivée pour la prière de midi à la cathédrale Sainte-Croix-et-Sainte-Eulalie de Barcelone, le 9 juin 2026.
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MAKE PEACE GREAT AGAIN

28 juin 2026

Guerre juste : Léon XIV blinde le copyright de l’Eglise contre ses mauvais plagiaires

En réunissant un consistoire extraordinaire consacré notamment à la notion de « guerre juste », Léon XIV ouvre une nouvelle étape de la réflexion de l'Église sur les conditions morales du recours à la force. Le Vatican entend actualiser une doctrine séculaire face aux conflits contemporains.

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Bernard Bourdin Go to Bernard Bourdin page et Jean-Baptiste Noé Go to Jean-Baptiste Noé page

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MOTS-CLES

Vatican , Léon XIV , pape , religion , guerre , guerre juste , Saint-Augustin , foi , fidèles , consistoire , Catholiques , JD Vance , Donald Trump , États-Unis , Moyen-Orient , encyclique

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
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Bernard Bourdin

Bernard Bourdin est dominicain, professeur de philosophie politique à l’Institut catholique de Paris. Bernard Bourdin est spécialiste du rapport entre religion, société et politique. Il est l’auteur de plusieurs livres dont Le christianisme et la question du théologico-politique et Le chrétien peut-il aussi être citoyen ? aux Éditions du Cerf.

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Jean-Baptiste Noé

Jean-Baptiste Noé est docteur en histoire, rédacteur en chef de Conflits et directeur du master « Géopolitique, sécurité et défense ».

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