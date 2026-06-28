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28 juin 2026
Guerre juste : Léon XIV blinde le copyright de l’Eglise contre ses mauvais plagiaires
En réunissant un consistoire extraordinaire consacré notamment à la notion de « guerre juste », Léon XIV ouvre une nouvelle étape de la réflexion de l'Église sur les conditions morales du recours à la force. Le Vatican entend actualiser une doctrine séculaire face aux conflits contemporains.
19 min de lecture
Bernard Bourdin est dominicain, professeur de philosophie politique à l’Institut catholique de Paris. Bernard Bourdin est spécialiste du rapport entre religion, société et politique. Il est l’auteur de plusieurs livres dont Le christianisme et la question du théologico-politique et Le chrétien peut-il aussi être citoyen ? aux Éditions du Cerf.
Jean-Baptiste Noé est docteur en histoire, rédacteur en chef de Conflits et directeur du master « Géopolitique, sécurité et défense ».
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