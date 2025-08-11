Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 2 au 8 août

Internationalil y a 3 heures
La ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. (Image d'illustration)
La ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. (Image d'illustration) © YURIY DYACHYSHYN / AFP
Guerre et enfants

Guerre en Ukraine : le trafic organisé d’enfants par la Russie

Depuis 2022, Kiev recense plus de 19 500 mineurs transférés vers la Russie, rebaptisés, naturalisés, rééduqués. La CPI vise Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova pour déportation d’enfants. Témoignages et rapports décrivent des camps de filtrage, des transferts en Crimée et des catalogues en ligne. Le sort de ces enfants est désormais un enjeu prioritaire des négociations, au cœur d’une stratégie d’effacement de l’identité ukrainienne.

avec Gabriel Robin
author imageGabriel Robin

Gabriel Robin est journaliste et essayiste ("Le Non Du Peuple", éditions du Cerf 2019).

