Guerre et enfants

Guerre en Ukraine : le trafic organisé d’enfants par la Russie

Depuis 2022, Kiev recense plus de 19 500 mineurs transférés vers la Russie, rebaptisés, naturalisés, rééduqués. La CPI vise Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova pour déportation d’enfants. Témoignages et rapports décrivent des camps de filtrage, des transferts en Crimée et des catalogues en ligne. Le sort de ces enfants est désormais un enjeu prioritaire des négociations, au cœur d’une stratégie d’effacement de l’identité ukrainienne.