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5 avril 2026

Guerre en Iran : l’unité d’élite déployée par les Etats-Unis pour sauver le pilote américain avait participé à la traque et à l’élimination de Ben Laden

Un pilote de l’US Air Force, dont le F-15E avait été abattu par l’Iran, a survécu une journée en territoire hostile. Il a pu être exfiltré par les forces spéciales américaines.