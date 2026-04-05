TEAM 6
5 avril 2026
Guerre en Iran : l’unité d’élite déployée par les Etats-Unis pour sauver le pilote américain avait participé à la traque et à l’élimination de Ben Laden
Un pilote de l’US Air Force, dont le F-15E avait été abattu par l’Iran, a survécu une journée en territoire hostile. Il a pu être exfiltré par les forces spéciales américaines.
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MOTS-CLESGuerre en Iran , Iran , sauvetage , mission spéciale , forces spéciales , Team 6 , Navy Seals , Donald Trump , Ben Laden
THEMATIQUESDéfense
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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