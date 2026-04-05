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Une équipe de Navy SEALs américains participe aux festivités du 250e anniversaire des Marines américains, qui se déroulent sur la plage rouge de Camp Pendleton, le 18 octobre 2025 à Oceanside, en Californie.
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TEAM 6

5 avril 2026

Guerre en Iran : l’unité d’élite déployée par les Etats-Unis pour sauver le pilote américain avait participé à la traque et à l’élimination de Ben Laden

Un pilote de l’US Air Force, dont le F-15E avait été abattu par l’Iran, a survécu une journée en territoire hostile. Il a pu être exfiltré par les forces spéciales américaines.

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MOTS-CLES

Guerre en Iran , Iran , sauvetage , mission spéciale , forces spéciales , Team 6 , Navy Seals , Donald Trump , Ben Laden

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.