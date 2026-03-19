FORTE DEPENDANCE

19 mars 2026

Guerre en Iran : la Chine, première victime du choc énergétique

L'Iran est depuis longtemps une source vitale et bon marché pour les besoins énergétiques de la Chine. En 2025, celle-ci importait entre 840 000 et 1,38 million de barils par jour du pays, captant 80 à 90 % de sa production