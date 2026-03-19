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Un employé attend des clients dans une station-service à Hong Kong, le 17 mars 2026.
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FORTE DEPENDANCE

19 mars 2026

Guerre en Iran : la Chine, première victime du choc énergétique

L'Iran est depuis longtemps une source vitale et bon marché pour les besoins énergétiques de la Chine. En 2025, celle-ci importait entre 840 000 et 1,38 million de barils par jour du pays, captant 80 à 90 % de sa production

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MOTS-CLES

Iran , Chine , approvisionnement , pétrole , Crise énergétique , Etats-Unis , prix du carburant , choc pétrolier

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-François Di Meglio

Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.

Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.

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