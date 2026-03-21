MOMENT DE VERITE EPIQUE
21 mars 2026
Guerre en Iran : demain, des troupes américaines au sol sur l'île de Kharg... et après-demain, où ?
Cibler Kharg, c’est frapper le cœur énergétique de l’Iran. Bien plus qu’une opération militaire, un tel scénario ouvrirait la voie à une escalade régionale aux conséquences économiques et stratégiques majeures.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Paul Paloméros est un général d'armée aérienne français, chef d'état-major de l'Armée de l'air de 2009 à 2012 et commandant suprême allié Transformation au sein de l'OTAN de 2012 à 2015.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Paul Paloméros est un général d'armée aérienne français, chef d'état-major de l'Armée de l'air de 2009 à 2012 et commandant suprême allié Transformation au sein de l'OTAN de 2012 à 2015.