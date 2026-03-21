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Cette image fournie par l’Agence spatiale européenne (ESA), capturée par le satellite Copernicus Sentinel-2, montre une vue de l’île iranienne de Kharg, qui abrite le principal terminal d’exportation de brut du pays et assure l’écrasante majorité de ses expéditions pétrolières à destination du monde. Située à environ 30 kilomètres au sud du continent, dans le nord du Golfe, l’image a été prise le 17 mars 2026. Le 13 mars, le président américain avait déclaré que les forces américaines avaient « totalement anéanti » l’ensemble des cibles militaires présentes sur le hub pétrolier de l’île de Kharg, qualifiant cette opération, dans un message publié sur les réseaux sociaux, de « l’un des bombardements les plus puissants de l’histoire du Moyen-Orient ». Il avait toutefois précisé avoir choisi, pour l’instant, de ne pas « anéantir » les infrastructures pétrolières de l’île iranienne.
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MOMENT DE VERITE EPIQUE

21 mars 2026

Guerre en Iran : demain, des troupes américaines au sol sur l'île de Kharg... et après-demain, où ?

Cibler Kharg, c’est frapper le cœur énergétique de l’Iran. Bien plus qu’une opération militaire, un tel scénario ouvrirait la voie à une escalade régionale aux conséquences économiques et stratégiques majeures.

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MOTS-CLES

Iran , conflits armés , île de Kharg , énergie , pétrole , Téhéran , Arabie Saoudite , gaz , administration Trump , États-Unis

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Paul Paloméros

Jean-Paul Paloméros est un général d'armée aérienne français, chef d'état-major de l'Armée de l'air de 2009 à 2012 et commandant suprême allié Transformation au sein de l'OTAN de 2012 à 2015.