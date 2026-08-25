LONGUEUR D'AVANCE

Guerre économique totale contre l’Iran ? En attendant, Pékin tient Washington avec son tungstène (même si l’Amérique a trouvé d’autres gisements)

Pression américaine sur l'Iran, dépendance industrielle envers la Chine : Washington s'enferme dans un piège stratégique. Alors que Pékin domine le marché des terres rares et du tungstène, indispensables à la défense et aux technologies de pointe, les États-Unis réalisent qu'il leur faudra des décennies pour regagner leur autonomie, laissant l'Occident vulnérable face au géant asiatique.