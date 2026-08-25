LONGUEUR D'AVANCE
25 août 2026
Guerre économique totale contre l’Iran ? En attendant, Pékin tient Washington avec son tungstène (même si l’Amérique a trouvé d’autres gisements)
Pression américaine sur l'Iran, dépendance industrielle envers la Chine : Washington s'enferme dans un piège stratégique. Alors que Pékin domine le marché des terres rares et du tungstène, indispensables à la défense et aux technologies de pointe, les États-Unis réalisent qu'il leur faudra des décennies pour regagner leur autonomie, laissant l'Occident vulnérable face au géant asiatique.
14 min de lecture
MOTS-CLESPékin , Chine , Iran , Etats-Unis , Tungstène , minéraux critiques , terres rares , Union européenne , France
THEMATIQUESGéopolitique
Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.
Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).
Pierre-Marie Meunier est chercheur associé à l'IEGA, ancien officier du renseignement militaire, actuellement directeur des opérations d'un cabinet de conseil en communication, diplômé d'un double master en information/communication et relations internationales.
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Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.
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Pierre-Marie Meunier est chercheur associé à l'IEGA, ancien officier du renseignement militaire, actuellement directeur des opérations d'un cabinet de conseil en communication, diplômé d'un double master en information/communication et relations internationales.