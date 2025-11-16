Des drapeaux des Frères musulmans, de la Jordanie et d'autres partis politiques sont brandis lors d'une manifestation organisée après la prière du vendredi contre le « Plan du siècle » du président américain Donald Trump à Amman, la capitale jordanienne, le 21 juin 2019.
© KHALIL MAZRAAWI / AFP
QUERELLES CLANIQUES
16 novembre 2025
Guerre des chefs chez les Frères musulmans
La crise interne que traversent les Frères musulmans révèle les profondes tensions structurelles au coeur du mouvement. L’absence d’autorité centrale, la concurrence et les pressions géopolitiques ont engendré une fragmentation durable entre les branches londonienne et stambouliote. Cette guerre des chefs redéfinit la place de la Confrérie sur la scène islamiste mondiale.
3 min de lecture
Lina Murr Nehmé est historienne, politologue, universitaire émérite, auteur de nombreux livres, dont « L’Islamisme et les Femmes ».
Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce
