QUERELLES CLANIQUES

16 novembre 2025

Guerre des chefs chez les Frères musulmans

La crise interne que traversent les Frères musulmans révèle les profondes tensions structurelles au coeur du mouvement. L’absence d’autorité centrale, la concurrence et les pressions géopolitiques ont engendré une fragmentation durable entre les branches londonienne et stambouliote. Cette guerre des chefs redéfinit la place de la Confrérie sur la scène islamiste mondiale.