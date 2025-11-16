POLITIQUE
Des drapeaux des Frères musulmans, de la Jordanie et d'autres partis politiques sont brandis lors d'une manifestation organisée après la prière du vendredi contre le « Plan du siècle » du président américain Donald Trump à Amman, la capitale jordanienne, le 21 juin 2019.

© KHALIL MAZRAAWI / AFP

QUERELLES CLANIQUES

16 novembre 2025

Guerre des chefs chez les Frères musulmans

La crise interne que traversent les Frères musulmans révèle les profondes tensions structurelles au coeur du mouvement. L’absence d’autorité centrale, la concurrence et les pressions géopolitiques ont engendré une fragmentation durable entre les branches londonienne et stambouliote. Cette guerre des chefs redéfinit la place de la Confrérie sur la scène islamiste mondiale.

Photo of Lina Murr Nehmé
Photo of Michel Fayad
Lina Murr Nehmé Go to Lina Murr Nehmé page et Michel Fayad Go to Michel Fayad page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Lina Murr Nehmé image
Lina Murr Nehmé

Lina Murr Nehmé est historienne, politologue, universitaire émérite, auteur de nombreux livres, dont « L’Islamisme et les Femmes ».

Michel Fayad image
Michel Fayad

Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce