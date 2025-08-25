Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 16 au 22 août

Internationalil y a 8 heures
Les portraits de Donald Trump et Xi Jinping, image d'illustration.
Guerre commerciale: et si Xi Jinping était un joueur bien plus habile que Donald Trump… à ses risques et périls ?

Baisse d’impôts financée par les droits de douane, restrictions à l’immigration, hostilité aux accords multilatéraux : la politique économique de Donald Trump rompt avec la logique d’« internationalisme rentable » qui avait façonné le siècle américain. Pour Jean-Marc Siroën, ce repli, incarné par la guerre commerciale avec la Chine, risque de saper à la fois le soft power et la puissance économique des États-Unis, sans garantie de relocalisation industrielle durable.

Jean-Marc Siroën est professeur émérite d'économie à l'Université PSL-Dauphine. Il est spécialiste d’économie internationale et a publié de nombreux ouvrages et articles sur la mondialisation. Il est également l'auteur d'un récit romancé (en trois tomes) autour de l'économiste J.M. Keynes : "Mr Keynes et les extravagants". Site : www.jean-marcsiroen.dauphine.fr

