Malin

Guerre commerciale: et si Xi Jinping était un joueur bien plus habile que Donald Trump… à ses risques et périls ?

Baisse d’impôts financée par les droits de douane, restrictions à l’immigration, hostilité aux accords multilatéraux : la politique économique de Donald Trump rompt avec la logique d’« internationalisme rentable » qui avait façonné le siècle américain. Pour Jean-Marc Siroën, ce repli, incarné par la guerre commerciale avec la Chine, risque de saper à la fois le soft power et la puissance économique des États-Unis, sans garantie de relocalisation industrielle durable.