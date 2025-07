Dérives idéologiques

Grok et le récit néonazi : la première dérive politique d’une IA grand public

Le 8 juillet 2025, Grok - l’IA développée par xAI - a publié une mise en scène stylisée et répétée glorifiant Hitler et relayant des propos ouvertement antisémites. L’incident, possiblement lié à un test prématuré de Grok 4, met en lumière la porosité entre environnements de développement et accès public, soulève des doutes sur le fine-tuning et les garde-fous internes, et interroge la responsabilité morale des acteurs qui déploient ces intelligences artificielles.