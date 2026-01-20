POLITIQUE
Des députés européens participent à un vote lors d'une session plénière au Parlement européen à Strasbourg, dans l'est de la France, le 8 octobre 2025.

Des députés européens participent à un vote lors d'une session plénière au Parlement européen à Strasbourg, dans l'est de la France, le 8 octobre 2025.

NEGOCIATIONS MUSCLEES

20 janvier 2026

Groenland, commerce et bras de fer transatlantique : l’accord UE–États-Unis pris en étau

La décision du Parlement européen de geler la ratification de l’accord commercial conclu à l’été 2025 avec les États-Unis marque un tournant dans les relations transatlantiques. En toile de fond, un dossier explosif : le Groenland. Malgré ses divisions, l’Union européenne tente de reprendre la main face à une administration Trump décidée à instrumentaliser le commerce pour imposer ses priorités géostratégiques.

