Best-Of du 6 au 12 septembre

Franceil y a 9 heures
Violence et démocratie

Grèves du 18 septembre : ces violences politiques que redoute le gouvernement mais que de plus en plus de Français trouvent légitimes

Alors que la journée de mobilisation du 18 septembre s’annonce tendue, la question du rôle de la violence dans la vie démocratique ressurgit. Des guerres civiles aux violences de rue, des attentats aux « minorités agissantes », les formes diffèrent mais posent toujours la même question : dans quelle mesure la violence reste-t-elle considérée comme une alternative ou une prolongation de l’action politique ?

avec Christophe BoutinetRaul Magni Berton
author imageChristophe Boutin

Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf. 

author imageRaul Magni Berton

Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.

