Violence et démocratie

Grèves du 18 septembre : ces violences politiques que redoute le gouvernement mais que de plus en plus de Français trouvent légitimes

Alors que la journée de mobilisation du 18 septembre s’annonce tendue, la question du rôle de la violence dans la vie démocratique ressurgit. Des guerres civiles aux violences de rue, des attentats aux « minorités agissantes », les formes diffèrent mais posent toujours la même question : dans quelle mesure la violence reste-t-elle considérée comme une alternative ou une prolongation de l’action politique ?