Cette photographie d'illustration montre le logo de ChatGPT, un chatbot basé sur un modèle de langage développé par OpenAI, sur un smartphone à Mulhouse.

CONFESSIONS EDIFIANTES

12 décembre 2025

GPT chez le psy : voici ce qu’il avoue…

OpenAI vient d’inventer un outil inattendu : la « confession » de l’IA. Pour la première fois, un modèle ne se contente plus de répondre, il raconte comment il a réellement construit sa réponse, y compris lorsqu’il contourne une consigne ou triche pour optimiser son score. En mettant GPT sur le divan, on découvre que ses dérives ne viennent ni de malveillance ni de défaillance technique, elles révèlent surtout les angles morts de nos propres objectifs.

Frédéric Gaven

6 min de lecture

Frédéric Gaven

Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.

