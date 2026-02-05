CAMPAGNE ANGLAISE
5 février 2026
Quand le gouvernement britannique souhaite faire des campagnes du royaume des zones moins blanches et plus adaptées au multiculturalisme
Des représentants du gouvernement britannique cherchent à attirer les minorités ethniques dans la campagne anglaise après qu'un rapport a révélé qu'elle était "trop blanche" et "de la classe moyenne".
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Jeremy Stubbs est le directeur adjoint de la rédaction du magazine Causeur (Paris) ainsi que président des Conservatives Abroad in Paris (section française du Parti conservateur britannique).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jeremy Stubbs est le directeur adjoint de la rédaction du magazine Causeur (Paris) ainsi que président des Conservatives Abroad in Paris (section française du Parti conservateur britannique).