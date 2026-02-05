POLITIQUE
Vue générale de la campagne environnant la ville de Whaley Bridge, dans le nord de l'Angleterre, le 4 août 2019.
CAMPAGNE ANGLAISE

5 février 2026

Quand le gouvernement britannique souhaite faire des campagnes du royaume des zones moins blanches et plus adaptées au multiculturalisme

Des représentants du gouvernement britannique cherchent à attirer les minorités ethniques dans la campagne anglaise après qu'un rapport a révélé qu'elle était "trop blanche" et "de la classe moyenne".

Jeremy Stubbs

MOTS-CLES

Royaume-Uni , Campagne , migrants , immigration , Grande-Bretagne , Multiculturalisme

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Jeremy Stubbs image
Jeremy Stubbs

Jeremy Stubbs est le directeur adjoint de la rédaction du magazine Causeur (Paris) ainsi que président des Conservatives Abroad in Paris (section française du Parti conservateur britannique). 

