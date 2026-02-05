CAMPAGNE ANGLAISE

5 février 2026

Quand le gouvernement britannique souhaite faire des campagnes du royaume des zones moins blanches et plus adaptées au multiculturalisme

Des représentants du gouvernement britannique cherchent à attirer les minorités ethniques dans la campagne anglaise après qu'un rapport a révélé qu'elle était "trop blanche" et "de la classe moyenne".