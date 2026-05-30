RELIGION
30 mai 2026
Godbots : quand l’IA prétend parler au nom de Dieu
Alors que des chatbots prétendent désormais parler au nom de traditions religieuses, les « godbots » soulèvent des inquiétudes croissantes chez les théologiens et les responsables religieux. Entre dérives de conseil spirituel automatisé, hallucinations doctrinales et risques de manipulation, ces intelligences artificielles interrogent la place de la foi à l’ère des machines et les conséquences d’une spiritualité déléguée aux algorithmes.
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Adam James Fenton est professeur adjoint au Centre pour la paix et la sécurité de l'Université de Coventry.
Chris Shannahan est professeur associé de théologie politique à l'Université de Coventry.
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