RELIGION

30 mai 2026

Godbots : quand l’IA prétend parler au nom de Dieu

Alors que des chatbots prétendent désormais parler au nom de traditions religieuses, les « godbots » soulèvent des inquiétudes croissantes chez les théologiens et les responsables religieux. Entre dérives de conseil spirituel automatisé, hallucinations doctrinales et risques de manipulation, ces intelligences artificielles interrogent la place de la foi à l’ère des machines et les conséquences d’une spiritualité déléguée aux algorithmes.