Thème

Hannelore Anke, Kornelia Ender, Rosemarie Kother, Kristin Otto : voici des noms qui, aujourd’hui, sont en grande partie oubliés. Mais, dans les années 1970 et 1980, celles qui les portaient, nageuses de la RDA, Wundermädchen aux épaules solides, à la beauté hors du commun et aux palmarès vertigineux, raflaient l’or des bassins olympiques et faisaient la fierté d’un petit État caché derrière le Rideau de fer. Pour la jeune adolescente que fut l’auteur du livre, élevée dans la doxa du Parti communiste français, elles furent des héroïnes, un idéal de puissance et de beauté, à la fois objet d’une fascination contemplative et inspiration pour agir.