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17 avril 2026
Christophe Gleizes, l'otage que l'on ne veut pas voir
Sur les traces de Saint Augustin, le pape a visité l’Algérie. Il est reparti. Pendant ce temps, Christophe Gleizes reste otage du régime algérien. Et tout le monde se tait…
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MOTS-CLESAlgérie , Christophe Gleizes , otage français , journaliste , prison , pape Léon XIV , diplomatie , France
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Arnaud Benedetti est directeur de la Nouvelle Revue politique ainsi que professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, essayiste et spécialiste de la communication politique
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Arnaud Benedetti est directeur de la Nouvelle Revue politique ainsi que professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, essayiste et spécialiste de la communication politique