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Cette photographie non datée, fournie par la famille Gleizes et diffusée le 30 juin 2025, montre Christophe Gleizes, journaliste sportif français de renom, dans un lieu inconnu. Condamné en Algérie pour « apologie du terrorisme », Gleizes a fait appel de sa peine de sept ans de prison le 30 juin 2025, a indiqué son avocat à l'AFP.
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CECITE COUPABLE

17 avril 2026

Christophe Gleizes, l'otage que l'on ne veut pas voir

Sur les traces de Saint Augustin, le pape a visité l’Algérie. Il est reparti. Pendant ce temps, Christophe Gleizes reste otage du régime algérien. Et tout le monde se tait…

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MOTS-CLES

Algérie , Christophe Gleizes , otage français , journaliste , prison , pape Léon XIV , diplomatie , France

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Arnaud Benedetti
Journaliste

Arnaud Benedetti est directeur de la Nouvelle Revue politique ainsi que professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, essayiste et spécialiste de la communication politique