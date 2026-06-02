ECHEC STRATEGIQUE

2 juin 2026

Gigafactory à la française : pourquoi cela ne marche pas ?

L'échec de la giga-usine Carbon à Fos-sur-Mer illustre les impasses de la politique industrielle française. Faute de débouchés garantis auprès des grands énergéticiens, ce projet, qui prévoyait initialement un investissement de 1,5 milliard d'euros et la création de 3 000 emplois, s'est effondré face à la réalité du marché mondial, et notamment la concurrence asiatique, malgré plus de 170 millions d'euros d'aides publiques sécurisées.