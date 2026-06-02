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Cette photographie prise le 9 mai 2023 montre le site de la nouvelle usine de batteries ACC Gigafactory de Billy-Berclau, dans le nord de la France.
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ECHEC STRATEGIQUE

2 juin 2026

Gigafactory à la française : pourquoi cela ne marche pas ?

L'échec de la giga-usine Carbon à Fos-sur-Mer illustre les impasses de la politique industrielle française. Faute de débouchés garantis auprès des grands énergéticiens, ce projet, qui prévoyait initialement un investissement de 1,5 milliard d'euros et la création de 3 000 emplois, s'est effondré face à la réalité du marché mondial, et notamment la concurrence asiatique, malgré plus de 170 millions d'euros d'aides publiques sécurisées.

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Economie , échec , gigafactory , Fos-sur-Mer , carbon , EDF , Engie , industrie , technocratie , Chine

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

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