Gestion du Covid : Pas de procès, soit. Mais pourquoi une telle incapacité à établir les responsabilités politiques ?

Alors que le parquet requiert un non-lieu pour Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Olivier Véran dans le dossier de la gestion du Covid-19, la décision interroge. Si juridiquement, l’absence de négligence volontaire est invoquée, politiquement, le sentiment d’impunité demeure vivace dans une société encore marquée par les restrictions, les doutes et les fractures de la crise sanitaire. Derrière les débats techniques, c’est toute la question de la responsabilité des dirigeants et de la capacité de nos institutions à tirer les leçons d’une crise inédite, qui se trouve posée. Entre réflexes de préservation du pouvoir, opacité des décisions et désillusion démocratique, la France peine à établir un véritable bilan, et à repenser ses mécanismes de contrôle.