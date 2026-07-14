PLANIFICATION
14 juillet 2026
Général Jean-Bernard Pinatel : « Les armées continuent de penser le long terme parce qu'elles disposent encore d'un projet stratégique »
Dans les années 1970, civils et militaires planifiaient ensemble à vingt ans. Aujourd'hui, la décentralisation a fragmenté les décisions, les politiques vivent au jour le jour, et seule la loi de programmation militaire incarne encore une vision nationale de long terme.
4 min de lecture
Général (2S) et dirigeant d'entreprise, Jean-Bernard Pinatel est un expert reconnu des questions géopolitiques et d'intelligence économique.
Il est l'auteur de Carnet de Guerres et de crises, paru aux éditions Lavauzelle en 2014. En mai 2017, il a publié le livre Histoire de l'Islam radical et de ceux qui s'en servent, (éditions Lavauzelle).
Il anime aussi le blog : www.geopolitique-géostratégie.fr
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Général (2S) et dirigeant d'entreprise, Jean-Bernard Pinatel est un expert reconnu des questions géopolitiques et d'intelligence économique.
Il est l'auteur de Carnet de Guerres et de crises, paru aux éditions Lavauzelle en 2014. En mai 2017, il a publié le livre Histoire de l'Islam radical et de ceux qui s'en servent, (éditions Lavauzelle).
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