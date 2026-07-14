Général Jean-Bernard Pinatel : « Les armées continuent de penser le long terme parce qu'elles disposent encore d'un projet stratégique »

Général (2S) et dirigeant d'entreprise, Jean-Bernard Pinatel est un expert reconnu des questions géopolitiques et d'intelligence économique.

Il est l'auteur de Carnet de Guerres et de crises, paru aux éditions Lavauzelle en 2014. En mai 2017, il a publié le livre Histoire de l'Islam radical et de ceux qui s'en servent, (éditions Lavauzelle).

Il anime aussi le blog : www.geopolitique-géostratégie.fr