POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Défilé du 14 juillet
See image caption

PLANIFICATION

14 juillet 2026

Général Jean-Bernard Pinatel : « Les armées continuent de penser le long terme parce qu'elles disposent encore d'un projet stratégique »

Dans les années 1970, civils et militaires planifiaient ensemble à vingt ans. Aujourd'hui, la décentralisation a fragmenté les décisions, les politiques vivent au jour le jour, et seule la loi de programmation militaire incarne encore une vision nationale de long terme.

Photo of Jean-Bernard Pinatel
Jean-Bernard Pinatel Go to Jean-Bernard Pinatel page

4 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Etat Français , armées , innovation , technologies , projets , planification , long terme , projection dans l'avenir , stratégie , souveraineté

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Bernard Pinatel image
Jean-Bernard Pinatel

Général (2S) et dirigeant d'entreprise, Jean-Bernard Pinatel est un expert reconnu des questions géopolitiques et d'intelligence économique.

Il est l'auteur de Carnet de Guerres et de crises, paru aux éditions Lavauzelle en 2014. En mai 2017, il a publié le livre Histoire de l'Islam radical et de ceux qui s'en servent, (éditions Lavauzelle). 

Il anime aussi le blog : www.geopolitique-géostratégie.fr